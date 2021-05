Burger King apre il suo primo punto vendita 100% vegetale

Burger King è pronto ad aprire il suo primo ristorante al mondo 100% vegetale. Un esperimento radicale, che punta a tastare il terreno per un ulteriore sviluppo dei menu plant-based, visto che la tendenza a una dieta senza carne sembra essere in forte ascesa (e visto che gli ambientalisti richiedono proprio quello).

Il ristorante vegetale di Burger King sarà un pop up restaurant che dovrebbe aprire dal 7 all’11 giugno a Colonia, in Germania. Nel menu del locale ci sarà tutta la gamma di “carni non carni” già adottate altrove dalla catena, con tipologie di prodotti diversi: dagli hamburger alle crocchette a base vegetale.

Una sorta di “Limited edition” che – ne siamo certi – attirerà l’attenzione del pubblico e fornirà a Burger King (che in quanto a strategie di marketing si dimostra sempre vincente, bisogna ammetterlo) l’occasione per lanciare in Germania il suo nuovo prodotto vegano all’interno del menu, la versione plant based del Long Chicken. Si tratta di un lungo panino al “pollo” vegetale impanato con maionese, il Vegan Royale (realizzato in collaborazione con The Vegetarian Butcher), che va a replicare in versione veg uno dei più celebri panini della catena, quello a base di pollo fritto.

