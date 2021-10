di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Burger King apre il suo primo ristorante 100% vegetariano a Madrid, un locale che replicherà alcuni dei piatti classici della catena con ingredienti vegetariani. Ci saranno per esempio una versione meat free del famoso Whopper burger, crocchette vegetariane e un Long Vegetal ispirato al Long Chicken. Panini e proposte che spesso, eliminando la maionese, diventano anche vegane.

L’annuncio è stato dato dalla catena di fast food in maniera creativa: il logo di Burger King è stato cambiato per l’occasione, con un nuovo logo verde che recitava “Vurger King”. Gli utenti in rete si sono immediatamente incuriositi per il cambio, chiedendo spiegazioni all’azienda. Così, è arrivato l’annuncio. Quello di Madrid sarà il primo locale del player dei fast food con prodotti 100% vegetariani, e sarà un temporary restaurant.

Rimarrà infatti aperto, per una fase di test, per un mese. La location scelta per l’esperimento si trova nel Paseo del Prado, nel centro della capitale spagnola. “Vogliamo raggiungere sia le persone che basano la loro dieta su prodotti vegetali sia coloro che mangiano carne ma vogliono ridurne il consumo” ha affermato Borja Hernández de Alba, direttore generale di Restaurant Brands Iberia Spagna e Portogallo. Un modo per andare incontro a una sempre crescente richiesta di mercato che, siamo certi, non rimarrà un test isolato.