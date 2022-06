Burger King, Delaware: un ristorante vintage era nascosto dietro il muro di un centro commerciale

Se sei nel Delaware, può capitare anche questo: che butti giù il muro di un centro commerciale e dietro scopri che era nascosto un ristorante vintage Burger King perfettamente conservato.

Se Indiana Jones e Lara Croft vanno in giro a scavare per riesumare antichi reperti e città scomparse, ecco che nel Delaware sono un po’ più modesti: si limitano a scoprire antichi ristoranti Burger King.

L’utente di Twitter @RealJezebelley ha postato una foto scattata da Jonathon Pruitt nell’aprile 2022 mentre si trovava al Concord Mall di Wilmington, nel Delaware. In pratica buttando giù un muro nel centro commerciale Concord Mall, ecco che è riemerso un vecchio Burger King ancora intatto: in pratica il vecchio ristorante non era stato smantellato, era stato semplicemente murato.

Anzi: su Twitter un follower ha dichiarato di ricordarsi di quel posto. Nella foto si vede il ristorante abbandonato, ma ancora in perfetto stato di conservazione (o quasi: qua e là si vede qualche insetto, mentre parti del soffitto sembrano ammuffite), con tutti i suoi tavolini color pastello, le sedie bianche ordinatamente impilate e alle pareti opere d’arte estremamente vintage. Inoltre scatoloni sono accatastati un po’ dappertutto.

Praticamente una capsula del tempo, ma in formato Burger King. Chissà ora cosa ne faranno di questo locale? Sarebbe un perfetto set per un film horror.

Ecco la foto del Burger King in questione:

A fully intact vintage Burger King was found behind a wall at the Concord Mall in Wilmington, DE. This photo was snapped by Jonathon Pruitt April of 2022. pic.twitter.com/G3V3SnJM3J

— Jeze3D.exe v2.2.1 (@RealJezebelley) June 28, 2022