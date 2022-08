Burger King e le ricevute fantasma: dozzine di persone ricevono scontrini in bianco a mezzanotte

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Dozzine di persone hanno trovato nella propria casella di posta elettronica una ricevuta completamente vuota da parte di Burger King. Secondo quanto riportato dagli stessi riceventi, infatti, le e-mail inviate dal colosso del fast food recitavano tutte la stessa cosa: un breve messaggio di ringraziamento per aver piazzato l’ordine e poi, tutto lasciato in bianco, un elenco degli articoli, il luogo in cui potevano essere ritirati e i dettagli del pagamento. Ciò che rende ancora più inquietante questa particolare anomalia è che tutte le email in questione, indirizzate quasi esclusivamente a cittadini del Regno Unito o degli Stati Uniti, sono state inviate a mezzanotte precisa: si tratterà del lavoro di un hacker particolarmente spiritoso e con molto tempo libero, di un semplice bug nei sistemi informatici dell’azienda o di una bizzarra campagna pubblicitaria?

Ciò che rende particolarmente divertente questa ipotesi è che diverse delle persone che hanno di fatto ricevuto le e-mail in questione hanno poi dichiarato di non aver mai ordinato da Burger King, ed erano pertanto piuttosto confuse su come il colosso del fast food abbia effettivamente ottenuto il loro indirizzo. Ve lo immaginate? Ordina un bel panino o a mezzanotte, tutti i giorni, riceverai una ricevuta fantasma. Scherzi a parte, l’azienda è stata contattata dai colleghi di Insider per un commento sulla vicenda, ma al momento non ha ancora fornito alcuna risposta: magari si dovrà aspettare la prossima mezzanotte per un commento in codice.