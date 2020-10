Burger King: ecco perché sponsorizza una squadra di calcio di quarta serie

Si potrebbe rimanere stupiti venendo a conoscenza del fatto che Burger King sponsorizza un club calcistico di quarta serie inglese. Soprattutto, considerato che la squadra in questione, lo Stevenage Football Club, non brilla nemmeno per risultati sportivi, avendo chiuso lo scorso campionato al penultimo posto della classifica. E parliamo della classifica della Football League Two, l’ultima delle divisioni inglesi.

Eppure, un colosso come Burger King ha scelto questa sconosciuta e tutto sommato mediocre squadra di calcio per una sponsorizzazione (pare di 50 mila euro), e ci ha anche visto lungo. Il motivo, infatti, non ha nulla a che vedere con il calcio giocato nella vita reale. Già, perché lo Stevenage Football Club, squadra dell’Hertfordshire è la più usata su FIFA, il celebre videogioco.

Così, alla modica cifra di 50mila euro, Burgerg King ha avuto un ritorno di immagine pazzesco, su un target di pubblico preciso e ben focalizzato.

L’iniziativa è nata con la #StevenageChallenge, una sfida virtuale in cui i giocatori di FIFA sono stati invitati a scegliere la squadra inglese, e a postare sui social i video dell’esultanza dei calciatori, con marchio Burger King bene in vista sulla maglietta. Tutto, con l’obiettivo – dichiarato dallo stesso CEO dello Stevenage FC, Alex Tunbridge – di “trasformare il club nella più grande squadra online attraverso la popolarità del videogioco e dei social media”. E di fare un sacco di pubblicità a Burger King, ovviamente.

[Fonte: Rivista Undici]