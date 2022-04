Burger King in tribunale per pubblicità ingannevole: panini più piccoli di quello che sembrano

In America class action contro Burger King per pubblicità ingannevole: i panini delle foto sarebbero molto più grossi e farciti di quelli veri.

di Dissapore 4 Aprile 2022

Un gruppo di clienti di Burger King ha portato in tribunale la catena di fast food accusandola di pubblicità ingannevole rispetto alle dimensioni e alle forme dei panini. In una class actiondi 26 pagine depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel sud della Florida, gli avvocati Anthony J. Russo e James C. Kelly rappresentano querelanti che sostengono di essere stati fuorviati dalle dimensioni dei sandwich che Burger King mostra nelle sue pubblicità, che nella realtà sarebbero molto più piccoli.

Un portavoce di Burger King ha detto a FOX Business che la società “non commenta le controversie pendenti o potenziali”. Nella citazione si legge: “Burger King pubblicizza i suoi panini come grandi rispetto ai concorrenti e contenenti hamburger di carne di grandi dimensioni e ingredienti che traboccano dal panino, facendo sembrare che gli hamburger siano di dimensioni circa il 35% più grandi e contengano più del doppio della carne rispetto all’hamburger reale ”.

L’avvocato James Kelly ha detto a FOX Business che la denuncia mira a convincere Burger King e altre catene di fast food a pubblicizzare le loro voci di menu in un modo che rifletta la realtà: “In definitiva, stiamo chiedendo modifiche alle foto per le voci di menu materialmente sopravvalutate”, ha affermato in una e-mail. Le voci “sopravvalutate” nelle pubblicità includono le iconiche linee Whopper e King della catena, il Croisann’Wich e il sandwich Double Sausage.