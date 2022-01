Burger King: in vendità le attività in Corea del Sud e Giappone, affare da un miliardo di dollari

Pare che Affinity Equity Partners, proprietaria del marchio Burger King in Corea del Sud e in Giappone, sia alla ricerca di acquirenti.

di Valentina Dirindin 18 Gennaio 2022

Sarebbero state messe in vendita le attività di fast food targate Burger King in Corea del Sud e Giappone, in un affare che potrebbe fruttare più di 1 miliardo di dollari. L’indiscrezione di mercato arriva dall’autorevole agenzia di stampa internazionale Reuters, che fa sapere che la società di private equity Affinity Equity Partners ha lanciato questa settimana la vendita. Affinity, con sede a Hong Kong, avrebbe incaricato Goldman Sachs di gestire l’operazione, con una vendita che si rivolge sia agli investitori di private equity che agli acquirenti strategici.

Affinity ha acquistato il pieno controllo di Burger King South Korea nel 2016 per circa 170 milioni di dollari e un anno dopo ha acquisito il franchise giapponese del marchio di fast food americano.L’azienda sudcoreana ha registrato un fatturato di 680 miliardi di won (pari a 572 milioni di dollari) nel 202, con utili pari a circa 80 miliardi di won (67 milioni di dollari).

Nel 2022 la previsione è quella di raggiungere i 100 miliardi di won, tuttavia occorre ricordare che la notizia arriva in un momento in cui il settore deve affrontare enormi sfide e interruzioni causate dalla pandemia. Affinity e Burger King Japan non hanno al momento fatto commenti ufficiali sulla vicenda.