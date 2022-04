Burger King introduce un packaging riutilizzabile nel Regno Unito

di Luca Venturino 29 Aprile 2022

Burger King sperimenta con il concept del packaging sostenibile e riutilizzabile, e introduce alcuni bicchieri e imballaggi per gli hamburger in alcuni dei suoi ristoranti nel Regno Unito. Per ottenerli (e, a tutti gli effetti, per provarli in azione) i clienti dovranno addebitarsi un deposito di una singola sterlina, che verrà poi rimborsata una volta che l’imballaggio viene restituito.

L’esperimento del colosso del fast food va a inserirsi in un più ampio disegno che mira a ritirare tutte le confezioni monouso entro il 2025 e, come accennato in apertura, al momento coinvolge solamente una manciata di punti vendita nel Regno Unito, distribuiti nelle cittadine di Ipsiwch e Newmarket. Il programma sarà attivo dal 26 aprile fino al 5 settembre, e comprende una scelta di dieci prodotti tra cui il famoso Whopper: se il periodo di prova dovesse avere un esito positivo, l’imballaggio in questione verrà distribuito anche nel resto del Regno Unito.

“Il lancio del nuovo packaging di Burger King includerà un “guscio di conchiglia” riutilizzabile per gli hamburger e i contorni” ha spiegato Nicola Pierce, direttore della pianificazione commerciale presso Burger King UK. “Non vediamo l’ora di vedere i risultati di questa prova, e siamo curiosi di capire se ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di eliminare la plastica monouso nei nostri ristoranti entro il 2025”.