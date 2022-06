Burger King: la storia di un dipendente fedelissimo diventa virale e lui riceve 200mila dollari di donazioni

La storia di un dipendente di Burger King che non ha mai perso un giorno di lavoro in 27 anni è diventata virale, tanto da ricevere 200 mila dollari in donazioni.

di Luca Venturino 30 Giugno 2022

Kevin Ford ha conquistato la fama internettiana grazie alla propria perseveranza, disciplina e anche per un pizzico di fortuna: la scorsa settimana, infatti, un suo collega ha condiviso un breve video su Instagram in cui Ford mostrava alla telecamera i regali ricevuti in onore del suo 27esimo anno di servizio prezzo la HMSHost, una società di servizi di ristorazione per ristoranti come Burger King e Cinnabon. L’azienda ha premiato l’anzianità del dipendente con una tazza di Starbucks, due sacchetti di caramelle e un biglietto per andare a vedere un film al cinema – un bottino relativamente povero quando consideriamo che il signor Ford, nel corso dei suoi 27 anni di lavoro, non ha mai perso un singolo giorno.

Il video e la storia del 54enne sono diventati virali e tutto il popolo internettiano si è trovato d’accordo (occasione rara) nel pensare che Ford meritasse molto più che un semplice bicchiere riutilizzabile e qualche caramella. In questo contesto, la sua figlia Selyna – che Ford non vedeva da quattro anni – ha creato una pagina GoFundMe nella speranza di raccogliere circa 200 dollari per permettergli di volare fin da lei e poterla riabbracciare: il suo appello, tuttavia, ha portato più di 200 mila dollari, con l’attore David Spade che ha ne ha donati cinquemila di tasca sua. A questo punto l’intera vicenda aveva creato un vero e proprio pubblico – tanto che Ford, sua figlia e i suoi nipotini sono stati invitati al programma televisivo Today.

Qui il 54enne si è lasciato prendere dall’emozione ed è scoppiato in lacrime: “Non avevo mai visto dal vivo i miei nipoti”, ha commentato tra i singhiozzi. Quanto l’host gli ha chiesto come ha fatto ad andare a lavorare per 27 anni di seguito senza mai saltare un giorno, Ford ha risposto: “Non so come ho fatto. È che… lavori e basta. Devi dare da mangiare a questi bambini e farli andare a scuola. Saltare un giorno non mi è nemmeno mai passato per la testa”. Dopodiché ha riservato qualche parola a chi ha donato per la sua causa: “Non riesco proprio a crederci. Grazie, grazie a tutti. Voglio solo dire grazie a tutti. È un sogno che si avvera, un vortice d’amore” ha spiegato. Infine, si è premurato di spiegare che il video che ha originato l’intera vicenda non era una lamentela, ma frutto di sincera gratitudine: “Ero solo grato di aver ricevuto quei doni, e lo sono ancora! Pensate che ho messo la tazza di Starbucks nella mia stanza”.