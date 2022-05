Burger King lancia i Pregnancy Whopper: panini assurdi per le voglie della gravidanza

di Luca Venturino 9 Maggio 2022

Voglia di uno spuntino con sottaceti e panna montata alle due di notte? Magari di un po’ di cetrioli e marmellata o bastoncini di pesce e salsa di mele? Le cosiddette voglie della gravidanza sono diventate un vero e proprio oggetto di miti, complice il mondo cinematografico e della cultura pop, ma è innegabile che, come ogni leggenda che si rispetti, si nasconda un elemento di concreta verità. In questo contesto la nuova gamma lanciata da Burger King Germany, The Pregnancy Whopper, mira proprio a soddisfare quelle esigenze altrimenti insopportabili, come lo sgranocchiare cubetti di ghiaccio o il fare merenda con fette biscottate e gelato alla crema.

Si tratta di nove panini portati alla luce in seguito a un sondaggio rivolto alle donne in gravidanza e che, di fatto, propongono le combinazioni di cibo più citate, come cetriolo con marmellata, sottaceti con panna montata, banana e uova, bastoncini di pesce e salsa di mele e patatine fritte con gelato alla fragola. Il sondaggio sopracitato ha rilevato, come accennato poco fa, che le voglie della gravidanza non sono assolutamente un mito: il 58% delle intervistate ha affermato che si tratta di un fenomeno con cui hanno già dovuto confrontarsi e il 76% ha confessato che tentare di resistere è impossibile. Il sondaggio ha anche indicato che è più probabile che le voglie si manifestino nel secondo trimestre e la sera, ma il 7% delle donne ha affermato che le loro voglie persistevano anche in seguito al parto. Gli alimenti più popolari sono quelli dolci, con cioccolato, torte, patatine e fast food che occupano i posti più alti della classifica.

“Queste voglie sono reali” ha commentato Klaus Schmäing, direttore marketing di Burger King Germany. “Ed è da qui che abbiamo avuto l’idea di trasformare le combinazioni più popolari in una linea di Whopper”. Se però avete già l’acquolina alla bocca, ci tocca deludervi: i panini in questione sono stati disponibili solamente in alcuni BK di Berlino in occasione della festa della mamma. Troppo crudele dirvelo solo adesso?