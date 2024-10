Burger King lancia il suo primo calendario dell’Avvento

Nessuno resiste al fascino del buon vecchio marketing natalizio, tanto meno i più noti fast food del mondo. Nello specifico parliamo di Burger King, che per la prima volta lancia un calendario dell’Avvento in carta e ossa. Una scatola a tema villaggio di Natale con 12 caselle (ma non erano 24?) da aprire in attesa del grande giorno. Insieme a questo nuovo articolo a tema, la catena festeggia il periodo più magico e commerciale dell’anno con 31 giorni di offerte speciali. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il calendario dell’Avvento firmato Burger King

Halloween si festeggia solo oggi, ma è già acqua passata per i grandi brand che corrono dietro alla stagionalità (del marketing, non degli ingredienti). È tempo di coinvolgere la clientela con nuove trovate natalizie e così arriva il primo calendario dell’Avvento targato Burger King. Un calendario natalizio con 24 caselle la catena lo aveva lanciato anche nel 2018, ma in quel caso si trattava di un’esperienza digitale ben diversa da questo prodotto che puoi toccare con mano.

Cosa ci sarà dentro le 12 caselle – il fast food ha deciso di dimezzare il numero classico – non ci è ancora dato sapere con precisione. L’unico assaggino finora condiviso cita vaghe sensazioni di comfort ed eleganza natalizia (parole loro), oltre a “riferimenti ad alcuni tra i prodotti più apprezzati, come le Chicken Fries e il Whooper”, nonché “allusioni nostalgiche che ispirano ricordi festivi indimenticabili”. In pratica sappiamo tutto e niente del contenuto dei cassettini, ma presumiamo che le sorprese siano in gran parte, se non del tutto, non commestibili. Il prodotto al momento sembra essere disponibile solo negli Stati Uniti dal 22 novembre, a un prezzo di 19,54 dollari, riferimento all’anno di fondazione del fast food.

Le offerte oltre il calendario

Oltre alla scatola di sorprese, Burger King ha deciso di mettere sul tavolo 31 giorni di offerte speciali, esclusive per chi aderisce al programma fedeltà (i Royal Perks, grosso modo l’equivalente italiano del Be The King). Tra queste, piatti gratuiti, costi di consegna omaggiati con un acquisto, offerte sui menù più iconici, merchandise natalizia firmata BK e molto altro. Per accedere alle offerte bisogna immergersi nella realtà digitale dell’app, per l’occasione vestita da villaggio natalizio proprio come il calendario. Ogni giorno un messaggio da scartare per scoprire l’offerta proposta, oltre ad attività e interazioni all’interno dell’applicazione.