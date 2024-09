Questi panini di Burger King valgono tre milioni di dollari (e non parliamo del prezzo)

Un milione di dollari per un panino e no, non è colpa dell'inflazione. Ma che succede, dunque? Burger King sta dando i numeri?

Tre panini per Burger King, tre milioni di dollari in palio. “In palio”, già: nessuno, parentesi nel titolo a parte, ha parlato di prezzo. E meno male, insomma: se quelli firmati da Dabiz Muñoz in persona costano (la bellezza di) 10.45 euro l’uno, cosa potrebbe mai giustificare un cartellino a sei zeri?

I nostri lettori più fedeli potrebbero avere già mangiato la foglia (di lattuga iceberg, ça va sans dire). All’inizio dell’anno il colosso a stelle e strisce lanciò un contest, una sorta di biglietti d’oro alla Willy Wonka ma a tema fast food: inventare una nuova identità per il suo iconico panino Whopper, mettendo mano a creatività e gusto. Il montepremi? Un milione di dollari. Ebbene: abbiamo i tre finalisti.

Chi vincerà? A voi la decisione

“Dopo aver esaminato più di un milione di proposte creative e appetitose, Burger King e il suo team di esperti della grigliata alla fiamma hanno selezionato i tre finalisti” ha spiegato il marchio in un doveroso comunicato stampa. I tre panini “d’oro”, per così dire, saranno disponibili per l’intero mese di novembre nei punti vendita a stelle e strisce. A far da giuria, l’avrete intuito, sarà il palato degli stessi clienti.

Tra i nostri protagonisti troviamo il Fried Pickle Ranch Whopper, creato da un certo Fabian della California, che include un patty di manzo alla griglia condito con sottaceti ranch, lattuga, sottaceti fritti, pancetta e formaggio svizzero.

Poi c’è il Maple Bourbon BBQ Whopper, opera di un tal Calvin anch’egli della California, che al medesimo patty ha abbinato salsa BBQ bourbon, cipolle croccanti, jalapeños, formaggio americano. Entrambi i panini sono serviti con pane costellato di semi di sesamo tostati. Come a dire: se vuoi copiare i miei compiti cambia almeno qualche risposta, così il prof non ci sgama.

Ultimo ma non ultimo ecco il Mexican Street Corn Whopper, di un autore apparentemente anonimo (ma scommettiamo proveniente dalla California), con patty al manzo condito con crema di mais, lattuga, pomodoro, tortilla chips e queso piccante messicano. Palla a metà campo, dunque. Ma come fare a votare?

Mettiamo che, per lavoro o per piacere o chissà per quale altro motivo, vi troviate negli Stati Uniti a novembre. Tutto quello che dovrete fare è recarvi a un punto vendita a insegna BK e creare un account Royal Perks: dopodiché sarete liberi di esprimere la vostra preferenza tra i panini in lizza.