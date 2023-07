Burger King lancia il “vero cheeseburger”, talmente cheese da non avere la carne

di Luca Venturino 13 Luglio 2023

Un cheeseburger che più “cheese” davvero non si può: Burger King ha di fatto introdotto in Thailandia un hamburger senza carne e con venti fette di formaggio americano. No, non ci siamo dimenticati nulla, questa è letteralmente la ricetta – due pezzi di pane e tanto formaggio. Niente carne per l’appunto, niente insalata, niente pomodori – un panino che, come accennato, potrebbe ridefinire il concetto di cheeseburger, diventare termometro e termine di paragone con cui, da ora in avanti, tutti i panini al formaggio dovranno confrontarsi.

Burger King e il “vero cheeseburger”: l’alternativa vegetariana che non ti aspetti

Il Real Cheeseburger – questo il nome di battesimo della nuova creazione di Burger King, traducibile in il “vero cheeseburger”: mai nome fu più azzeccato – farà il suo debutto solo ed esclusivamente nei punti vendita distribuiti in tutta la Thailandia (almeno per il momento), e fino a questo momento ha raccolto delle reazioni di natura decisamente mista. C’è chi, evidentemente ghiotto di cheddar, si è sbilanciato fino a definirlo il “paradiso”; mentre altri, evidentemente più pragmatici, si sono limitati a bollarlo come “rivoltante”. Una cosa è certa: meglio evitarlo se si è intollerante ai latticini.

Stando a quanto lasciato trapelare dai media internazionali, pare addirittura che alcuni dei punti vendita thailandesi di Burger King siano stati obbligati a chiudere gli ordini per le consegne in modo tale da assicurarsi di avere scorte di formaggio sufficienti a fornire l’offerta di “veri cheeseburger” da servire direttamente negli store.

E sia chiaro – se per voi il “vero cheeseburger” non è abbastanza “vero” nulla vi vieta di aggiungere una porzione extra di formaggio. Il panino in questione avrebbe fatto la prima comparsa nella giornata di domenica scorsa, il 9 di luglio, con un prezzo promozionale di 109 baht thailandesi (equivalenti a poco meno di tre euro) decisamente più economico del costo del suo cugino tradizionale in vendita a 380 baht.

L’intera operazione, considerando anche lo spazio dedicatole sui canali social della stessa catena di fast food, si imposta come il tentativo più o meno grossolano di introdurre una ricetta volutamente bizzarra e sopra le righe nella speranza che diventi virale. Lo stesso Burger King ha esortato i commensali a pubblicare foto e video mentre lo provavano per la prima volta – un evidente tentativo di apparire quanto prima nella vetrina dei social media.

Fino a ora, tuttavia, la risposta è stata piuttosto tiepida: molti dei clienti che l’hanno provato si sono limitati a dire che il panino era troppo spesso (e vogliamo ben vedere: lo vogliamo almeno fondere, tutto ‘sto formaggio?).