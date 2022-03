Burger King: l’ultima aggiunta al menu è il gelato che sembra cacca

di Luca Venturino 25 Marzo 2022

Frequentate un qualsiasi corso di scrittura o storytelling e il primo precetto che vi stamperanno nel cervello (senza nemmeno spiegare bene cosa significhi – che alla fine non lo sa nessuno) è “Show don’t tell”, o “mostra, non raccontare”. Ebbene, evidentemente il comparto creativo di Burger King Brazil deve aver preso la regola a cuore, perché l’ultima aggiunta al loro menu è un gelato che sembra cacca: una dimostrazione decisamente concreta del fatto che nel loro cibo non c’è, beh, della cacca.

Un approccio decisamente molto “show”, dunque, che mira a diffondere il messaggio che i gelati e i dessert della catena di fast food, per l’appunto, sono privi di ingredienti artificiali (una scelta che, entro il 2025, coinvolgerà anche i suoi panini). Il prodotto, che riprende colore, forma e perfino l’espressione dell’emoji della cacca, sarà per ora disponibile per una singola stagione mentre l’azienda valuta se renderlo permanentemente parte del menu.