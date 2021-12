Burger King mette il Pecorino Romano Dop nei suoi panini

di Marco Locatelli 2 Dicembre 2021

Dopo il The Parmigiano Reggiano Burger e The ‘Nduja Burger, presentati la scorsa primavera, arriva nei ristoranti di Burger King il nuovo panino The Pecorino Romano e Scamorza Burger, il terzo della linea Italian Kings.

Attraverso il lancio di questa nuova ricetta, – si legge nel comunicato stampa – Burger King intende rinnovare il proprio sodalizio tra la tradizione di burger americana e l’eccellenza gastronomica italiana, che consente ai suoi usuali clienti, e soprattutto a potenziali nuovi consumatori amanti delle nuove esperienze gastronomiche, di gustare nei panini classici a base di carne alla griglia associati a ingredienti tipici della tradizione alimentare italiana.

Il The Pecorino Romano e Scamorza Burger contiene, nella nuova brioche bun, una salsa di Pecorino Romano DOP, soncino, pomodori semi secchi con origano, due fette di scamorza bianca e una caratteristica patty di carne gourmet.

“Sapore, aroma, consistenza e il gusto tipico di un prodotto tipicamente italiano e famoso in tutto il mondo. Per i nostri nuovi Italian Kings non potevamo che scegliere come protagonista il Pecorino Romano DOP – ha dichiarato Alessandro Lazzaroni, General Manager di Burger King Restaurants Italia – che prevediamo di far assaggiare mezzo milioni di italiani in soli 4 mesi. Ma non ci fermiamo qui: per il 2022 sono previste diverse novità dal sapore regionale italiano nei nostri 230 ristoranti”

“Uno dei formaggi più antichi al mondo viene proposto ai giovanissimi per far scoprire loro quanto può essere moderna e accattivante tutta la bontà della tradizione, – ha aggiunto il Presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi – Siamo felici di poter raggiungere una platea di consumatori nuova ed esigente come quella di Burger King, e siamo sicuri che i ragazzi e le famiglie apprezzeranno il sapore unico del nostro Pecorino Romano DOP, sapientemente proposto in un panino gourmet capace di esaltarne le caratteristiche e di coniugare alla perfezione gusto, alta qualità e cibo sano”.

Burger King prevede di far gustare agli italiani mezzo milione dei suoi nuovi panini nei prossimi 4 mesi, utilizzando oltre 7 tonnellate di Pecorino Romano DOP. The Pecorino Romano e Scamorza Burger è già disponibile in tutti i ristoranti Burger King in Italia, sull’ App BK e nei principali servizi di delivery.