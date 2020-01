Burger King regala panini Whopper ai residenti del Bronx: merito del film Joker

Burger King regalerà i panini Whopper a tutti i residenti del Bronx che ne faranno richiesta. Un modo originale da parte della popolare catena di fast food americana per ringraziare gli abitanti del borgo di New York che stanno portando pazienza per via del crescente flusso di turistico causato dal film Joker.

Sì, perché una delle più celebri e apprezzate scene del film è stata girata proprio su una scalinata (132 gradini che connettono le vie Shakespeare e Anderson, già resa celebre dal film American Gangster del 2007 di Ridley Scott) che si trova nel Bronx. Una scelta legata anche – ovviamente – a questioni di marketing: proprio in questi giorni infatti verrà distribuito il DVD del film.

Per pubblicizzare l’iniziativa, Burger King ha creato anche un video promo ad hoc che potete vedere qui sotto.

La promozione durerà fino al 12 gennaio, anche se non è chiaro se il panino gratuito sarà sufficiente per i residenti scontenti dell’afflusso di turisti su e giù per la scalinata. Sui social sono tantissimi gli scatti di fan del film e curiosi che vogliono farsi immortalare mentre attraversano la gradinata resa in qualche modo virale dal Joker di Joaquin Phoenix; premiato tra l’altro pochi giorni fa come miglior attore protagonista ai Golden Globes 2020.

E, nel frattempo, tra i residenti la pazienza sta per finire: “Speriamo che finisca presto perché non ne abbiamo bisogno- ha dichiarato a Gothamist Jonathan Francis, 29 anni, residente nel Bronx – Ci sentiamo mancati di rispetto