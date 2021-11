Burger King, un wrestler acquista 2700 copie del videogioco della catena

di Marco Locatelli 30 Novembre 2021

Un wrestler professionista ha acquistato oltre 2.700 copie del videogioco prodotto da Burger King per Xbox 360, Sneak King.

In un post sul forum Reddit, il wrestler e stuntman professionista Leroy Patterson ha raccontato di aver acquistato 2.706 copie del gioco Sneak King, abbastanza da occupare quasi per intero una stanza della sua casa. Il gioco, di nicchia, è stato rilasciato nel 2006 ed era acquistabile da Burger King al prezzo di 3.99 dollari, insieme ad un qualsiasi prodotto alimentare della catena di fast food.

Ma perché Patterson ha acquistato così tante copie di quel gioco? “Se un giorno varranno qualcosa, noi saremo ricchi! Se non valgono nulla, è una storia divertente!”, scrive il collezionista. “Ha avuto un’uscita insolita attraverso una catena di fast food, è un gioco divertente e mi fa ridere!”

Il viaggio di Patterson alla ricerca delle copie del gioco è iniziata a luglio 2021, insieme al suo amico e collega Bobby Ramos. Il wrestler sta raccogliendo solo la versione del gioco per Xbox 360 (Burger King ha rilasciato anche una versione per Xbox), ma non sia mai che in futuro potrebbe puntare anche gli altri due videogiochi prodotti a Burger King: PocketBike Racer e Big Bumpin’.