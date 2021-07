Burro Granarolo: richiamo per rischio presenza di allergeni

Burro Granarolo richiamato per rischio presenza di allergeni. Sul sito ufficiale del Ministero della Salute, viene segnalata la presenza di allergene glutine non dichiarato in etichetta.

“Se un consumatore è allergico – si legge nelle avvertenze del Ministero – non deve consumare il prodotto”.

Nello specifico, oggetto del richiamo il burro Granarolo in confezioni da 1000g commercializzato dalla Granarolo Spa, lotto di produzione 250821, e prodotto dalla GRA-COM Srl di via Emilia est 90/A Castelfranco Emilia (Mo). Data di scadenza il 25/08/21