Busch Dog Brew: la birra per cani esiste (ed è senza alcol)

Busch Beer ha lanciato sul mercato ieri, 26 agosto – proprio in occasione della Giornata internazionale del cane – Dog Brew, una nuova birra analcolica per cani.

La Dog Brew è in realtà una birra solo come “idea”, perché si tratta in realtà di un brodo di ossa con diverse sostanze nutritive e un sapore adatto ai cani, fanno sapere i produttori.

“Dopo una lunga giornata non c’è niente come avere un Busch con un amico, e con così tanti nuovi proprietari di animali domestici in tutta l’America quest’anno, volevamo creare una birra per dare ai nostri fan la possibilità di condividere una birra Busch con il loro ‘migliore amico”, Ha dichiarato in una nota Daniel Blake, vicepresidente di Value Brand presso Anheuser-Busch.

Nello specifico, nella nuova “birra” per cani Busch ci ha messo culatello di maiale con l’osso, mais intero, sedano, basilico, menta, curcuma e zenzero. Il produttore sottolinea che Dog Brew non è un sostituto del pasto, ma può essere servito da solo oppure sopra il cibo, e può essere utilizzato per ammorbidire il cibo duro.

La Dog Brew non è disponibile nei negozi, ma – per il momento – può essere acquistata esclusivamente sul sito ufficiale Busch.com nella confezione da 4, al prezzo di 9,99 dollari.

Aspetto importante è che con la vendita di questa particolare birra, Busch sta cercando di sostenere i cani che hanno bisogno di trovare una casa o un rifugio. E così il birrificio ha annunciato che donerà 1 dollaro per ogni confezione venduta a Best Friends Animal Society, fino ad un massimo di 50.000 dollari.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con Best Friends Animal Society e proseguire i nostri sforzi per aiutare quegli amici pelosi che stanno ancora cercando una casa”, ha dichiarato Blake.

FONTE: Fox News