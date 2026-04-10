Butcher Show e BBQ Expo: le opportunità per i professionisti della carne

Dai produttori ai ristoratori, passando per fornitori di aromi e packaging, Butcher Show e BBQ Expo rappresentano tutta la filiera professionale della carne, con un ampio calendario di eventi dedicati.

Il Butcher Show, che si terrà alle Fiere di Parma dall’11 al 14 aprile 2026, non sarà solo un grande evento per visitatori e appassionati, ma si pone come un momento strategico anche per il B2B: non una semplice esposizione quindi, ma una risposta concreta a un mercato che cambia velocemente, offrendo agli operatori professionali idee e gli strumenti per far evolvere il proprio business attraverso la scoperta di tecnologie d’avanguardia, carni pregiate e trend emergenti.

All’interno del Padiglione 5, l’intera filiera professionale viene rappresentata in modo esaustivo, dai fornitori di materia prima ai salumifici, fino ai produttori di attrezzature professionali e tecnologie per la trasformazione e conservazione. La presenza di specialisti in aromi, ingredienti funzionali, packaging evoluto, soluzioni digitali e logistica alimentare permetterà ai visitatori professionali di visionare proposte innovative orientate a tracciabilità, sostenibilità e valorizzazione delle materie prime. Per macellai, ristoratori, distributori e grossisti, l’evento rappresenta un’opportunità unica per rafforzare la credibilità del proprio marchio, creare nuovi contatti commerciali e anticipare i trend che stanno ridefinendo i modelli di consumo mondiali.

Una fiera per anticipare le tendenze del settore

Secondo Antonio Cellie, Amministratore Delegato di Fiere di Parma: “Il dovere di un polo fieristico leader nel Food & Beverage è quello di ampliare continuamente il perimetro delle filiere, anticipando le tendenze che stanno ridisegnando il mercato agroalimentare”.

Il valore professionale del Butcher Show è ulteriormente arricchito da un programma strutturato di corsi, workshop tecnici e masterclass dove il sapere diventa azione. Gli operatori possono partecipare a momenti di alta formazione condotti da esperti, analizzando l’evoluzione della materia prima e dei processi di trasformazione. Tra gli appuntamenti tecnici di rilievo si segnala il seminario Salsiccia 4.0 dedicato all’arte dell’etichetta pulita e i convegni sulla trasparenza della filiera come Carne e Verità, che vede la partecipazione di direttori generali e figure istituzionali.

Le associazioni di categoria giocano un ruolo fondamentale nell’offrire contenuti di valore e visione strategica. Maurizio Arosio, Presidente di Federcarni, ha sottolineato l’impegno dell’associazione dichiarando che “Federcarni partecipa al Butcher Show fedele alla propria tradizione nel creare vicinanza con i propri soci macellai. Portando a conoscenza dei macellai un mercato in continua evoluzione dove, le difficoltà vere e reali, aprono spazi a chi da imprenditore affronta la sfida di confrontarsi con i consumatori. Questo nuovo spazio di Butcher Show offre un’occasione in più per capire quale strada è necessario intraprendere per essere futuro”.

Anche Serafino Cremonini, Presidente di Assocarni, ha ribadito l’importanza della cultura del consumo affermando che “Il crescente successo del barbecue in Italia segna un’evoluzione nelle abitudini alimentari, confermata anche dalla diffusione delle steak house su tutto il territorio. È una modalità di consumo che valorizza la carne di qualità e rispecchia l’interesse del consumatore italiano per nuovi stili di preparazione. La carne continua a occupare un ruolo centrale nella dieta italiana, anche attraverso forme di consumo più moderne e consapevoli. Assocarni continuerà a promuovere una filiera attenta alla qualità, a sostegno di un settore in continua evoluzione”.

Tanti eventi per i professionisti

Il calendario professionale si apre sabato 11 aprile con l’inaugurazione ufficiale alle 10:00 nel Padiglione 4 e prosegue con sessioni nell’Arena Federcarni e nell’Arena Nazionale Italiana Macellai. Domenica 12 aprile l’attenzione professionale si concentra sulle selezioni per la nazionale italiana macellai e su approfondimenti tecnici riguardanti carni specifiche. Lunedì 13 aprile è il giorno dello European Butcher Day, il primo gemellaggio internazionale tra eccellenze della macelleria europea, accompagnato da focus sulle qualità nutritive della carne e la scelta di tagli internazionali. Martedì 14 aprile la fiera conclude il suo programma con le ultime opportunità di networking e visione espositiva.

Per i professionisti, i biglietti sono acquistabili online a tariffe agevolate, partendo da sedici euro per il giornaliero fino a quarantacinque euro per l’abbonamento di quattro giorni, garantendo l’accesso anche a BBQ Expo. Il quartiere fieristico è raggiungibile in automobile dall’uscita Parma Centro della A1 o tramite bus navetta dalla stazione ferroviaria ogni trenta minuti. L’evento osserverà orari dalle 09:30 alle 19:00 nei primi tre giorni e fino alle 17:30 l’ultimo giorno. I parcheggi sono disponibili al costo di dieci euro, pagabili anche tramite app EasyPark. All’interno dei padiglioni è ammesso l’ingresso ai cani con guinzaglio e museruola.