Caffè: a Milano riapre il Flagship Store Lavazza

Questa volta parliamo di caffè: a Milano finalmente riapre anche il Flagship Store Lavazza. La data prevista è quella del 29 maggio: lo store in Piazza San Fedele 2 è pronto ad accogliere nuovamente i clienti con tante nuove proposte, ovviamente tutte all’insegna del rispetto delle norme di sicurezza anti Coronavirus.

Per festeggiare la riapertura, poi, è previsto anche un omaggio di coffee design per i clienti per tutto il weekend, una sorta di “Bentornato” a tema. Gloria Bagdadli, Marketing Retailing Director di Lavazza, ha spiegato che sono lieti di dare il bentornato a tutti nel Flagship Store, un hub di cultura del caffè dove sarà possibile recuperare i piccoli gesti quotidiani del bere un caffè di qualità seduti comodamente o gustare un “caffè da passeggio” per le vie del centro.

A questo proposito sono state create delle paper cut personalizzate con disegni di Gianluca Biscalchin. E’ stata anche ideata una speciale Coffee Station con tecnologia innovativa grazie alla collaborazione con Modbar. Per l’occasione è anche stato ampliato il dehor esterno. Oltre a poter consumare il caffè all’interno del locale, poi, verrà garantita anche la modalità take away e il servizio di consegna a domicilio “Il caffè è in arrivo!”, gestito dallo staff con consegne nelle vicinanze.