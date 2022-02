Caffè: aumenta il prezzo in Vietnam, gli agricoltori centellinano le forniture

di Manuela 17 Febbraio 2022

In Asia aumenta il prezzo del caffè in Vietnam con gli agricoltori che centellinano le forniture temendo nuovi rincari in futuro.

I prezzi del caffè vietnamita sono saliti seguendo i segnali di Londra. Gli agricoltori degli altipiani centrali, la più grande area di coltivazione del caffè del Vietnam, stanno vendendo il caffè a 40.500-42.000 dong (1,78-1,84 sterline), prezzo in aumento rispetto alla scorsa settimana quando ci si fermava a 39.900-40.600 dong.

Anche i prezzi di Londra sono aumentati di 9 sterline, salendo dello 0,4% e arrivando a 2,274 sterline per tonnellata. Un commerciante ha spiegato che i prezzi interni sono più alti questa settimana: gli agricoltori stanno immettendo sul mercato pochi chicchi per volta in quanto prevedono prezzi più alti. Per ora pare che i coltivatori abbiano venduto solamente il 50-60% delle loro scorte.

Solamente nel mese di gennaio, il Vietnam ha esportato 163.324 tonnellate di caffè, con un calo del 3,6% rispetto a dicembre 2021. Secondo un sondaggio organizzato da Reuters, si stima che la produzione di caffè in Vietnam nella stagione 2021/22 arriverà a quota 31 milioni di sacchi (la scorsa stagione si era arrivati a 29 milioni di sacchi).

I commercianti hanno spiegato, poi, che ci sono state ancora meno transazioni questa settimana: al momento solamente gli esportatori con qualche scorta residua potevano effettuare scambi, mentre tutti gli altri stanno aspettando i prossimi raccolti.

A proposito dei rincari del caffè: il prezzo della tazzina qui da noi è salito a 1,50 euro.