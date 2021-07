Caffè gratis in autostrada? Un camion Nespresso perde le capsule, caos per raccoglierle

Un camion francese perde in autostrada un carico di capsule di caffè Nespresso, e gli automobilisti si fermano per raccogliere il bottino.

di Valentina Dirindin 24 Luglio 2021

Un carico caduto da un camion in avaria ha reso felice giovedì pomeriggio i cittadini sull’autostrada tra Basilea e Mulhouse, nell’Alto Reno: diversi automobilisti si sono fermati per raccogliere centinaia di cialde di caffè Nespresso cadute in autostrada.

A causare la fuoriuscita del carico è stato un incidente – per fortuna senza feriti – che ha coinvolto tre autocarri. Durante l’impatto, uno dei camion ha perso parte del suo carico, ovvero cartoni di preziose cialde di caffè, che si sono sparse un po’ ovunque sulla strada per quasi 500 metri.

Da lì, il caos: i testimoni raccontano di aver visto persone correre, ignorando il pericolo in autostrada, per recuperare le cialde perdute dal camion e caricarsele in macchina. E in effetti ci sono anche video – girati dagli altri automobilisti di passaggio – che mostrano diverse macchine ferme a bordo strada, nella corsia di emergenza e persone intente a raccattare il raccattabile, mettendosi sotto il braccio gli scatoloni di capsule caduti per terra.

Secondo il dipartimento autostradale, al momento, non è stata inflitta alcuna multa a chi si è fermato per questa futile ragione, nonostante i rischi e le violazioni del codice stradale messe in atto.

[Fonte: Le Bien Public]