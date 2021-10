Previsioni di crescita per il mercato delle macchine da caffè: il segmento è dominato dalle macchine per il caffè filtro, ed è l'Europa il mercato principale.

di Valentina Dirindin 27 Ottobre 2021

Il mercato delle macchine per il caffè è destinato a crescere di almeno altri cinque milioni di dollari entro il 2028, secondo le stime. La valutazione del 2021 dell’intero comparto delle macchine da caffè era stata di 15.340,33 milioni di dollari, e le previsioni parlano di una crescita fino ai 20.596,79 milioni entro il 2028. L’espansione del settore dunque continua, per praticità e per un maggior risultato tecnologico a cui questi dispositivi sono ormai arrivati (per dire, Lavazza è uscita con una macchina del caffè che interagisce con Alexa).

Nel settore macchine da caffè viene considerato un po’ tutto il comparto: i dispositivi di varie dimensioni e forme, nonché in diversi tipi di modelli che includono macchine per caffè filtro, macchine per caffè espresso, macchine per caffè a capsule e cialde e altri ancora. Anche perché sul mercato stanno per sbarcare nuovi prodotti, con caratteristiche tecnologiche ancora più avanzate, che probabilmente contribuiranno a stimolare la crescita del segmento.

Un po’ inaspettatamente – da un punto di vista italiano – è il segmento delle macchine da caffè con filtro ad aver detenuto la quota maggiore nel mercato globale delle macchine da caffè nel 2020. In linea generale, il mercato delle macchine da caffè è segmentato in cinque regioni principali: Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud e Centro America (SAM). Nel 2020, l’Europa ha rappresentato la quota maggiore nel mercato globale delle macchine da caffè.