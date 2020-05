Caffè: Illy festeggia la riapertura offrendone uno in tutti i suoi bar

Illy decide di festeggiare la riapertura dei suoi bar offrendo ai clienti un caffè omaggio. “Un piccolo gesto carino, simbolico e anche concreto in occasione del giorno della riapertura dell’Italia” spiega Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè, annunciando l’iniziativa. Una promozione che coinvolgerà tutti i punti vendita italiani che compongono la rete di 269 store e negozi monomarca Illy presente in più di 40 Paesi.

Il prossimo 3 giugno, dunque, in tutti i punti illy e bar partner d’Italia, i clienti potranno avere un caffè offerto dall’azienda. Un’iniziativa commerciale che vuole spingere a clientela a vincere la paura e la diffidenza iniziale, tornando a fare del caffè al bar un’abitudine tutta Italiana. I bar infatti hanno riaperto, ma è ancora lontano il momento in cui ricominceranno a lavorare a pieno regime. Non solo per le regole di distanziamento che impongono il contingentamento della clientela, ma anche perché i clienti paiono spesso non ancora pronti a un reale ritorno alla normalità.

“Siamo tutti concentrati su quando si riapre, però il problema non è solo riaprire ma vincere la diffidenza, la paura. W allora, sperando che le persone tornino nel loro bar preferito, abbiamo pensato a questo piccolo gesto”. Ha detto Massimiliano Pogliani.

[Fonte: Ansa Terra & Gusto]