Caffè: l’Arabia Saudita investe 320 milioni di dollari per svilupparne la produzione

di Marco Locatelli 16 Maggio 2022

Il caffè diventa una risorsa su cui investire cifre monstre in Arabia Saudita. Il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) – che è il fondo sovrano del regno – infatti, prevede un investimento pari a 320 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare la sua industria del caffè e incrementar la produzione a 2.500 tonnellate all’anno.

Domenica è stato annunciato il lancio della Saudi Coffee Company, che istituirà un’accademia dedicata alla formazione di talenti locali, imprenditori, proprietari di piantagioni di caffè e agricoltori.

L’azienda lavorerà in collaborazione con il settore privato e si concentrerà sul raggiungimento della sostenibilità attraverso produzione, distribuzione e marketing della filiera del caffè. Lo farà “implementando gli standard più elevati e le migliori pratiche globali per potenziare la crescita dell’industria nazionale, creare nuovi posti di lavoro e promuovere le capacità dell’Arabia Saudita di esportare i chicchi di caffè della massima qualità nei mercati globali”, ha affermato il PIF.

Il mercato del caffè in Arabia Saudita è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni e le statistiche del mercato interno evidenziano l’interessante opportunità offerta dal settore. I dati mostrano che il consumo di caffè in Arabia Saudita è cresciuto di circa il 4% all’anno tra il 2016 e il 2021 e si prevede che aumenterà di un ulteriore 5% all’anno fino al 2026, raggiungendo un consumo annuo previsto di 28.700 tonnellate, secondo Euromonitor International. E così nei prossimi 10 anni, l’azienda intende aumentare la produzione dell’Arabia Saudita da 300 tonnellate all’anno a 2.500 tonnellate all’anno.