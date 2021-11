Caffè: Lavazza aprirà 1000 store in Cina entro il 2025

di Marco Locatelli 2 Novembre 2021

Lavazza punta a conquistare la Cina. Il colosso italiano del caffè ha infatti messo sul piatto un investimento da 200 milioni di dollari per rafforzare la partnership con la catena cinese di ristoranti fast-food Yum China e puntare ad aprire 1000 store entro il 2025.

Dopo l’apertura di una ventina di Coffee Shop in Cina cominciata ad aprile 2020, ora pare ancora più evidente che Lavazza – già presente in 140 Paesi nel Mondo – voglia puntare alla brand leadership del caffè nel Paese del Dragone, sempre spalla a spalla con Yum China.

“Il settore del caffè in Cina presenta un enorme potenziale, ci sono vaste zone ancora inesplorate – commenta Antonio Baravalle, ad di Lavazza – Yum China, il più importante operatore cinese nel settore della ristorazione che vanta una profonda conoscenza dei consumatori e delle dinamiche di mercato locali, è il partner ideale per far crescere ulteriormente il brand Lavazza in questo mercato. Allo stesso modo, riteniamo che Lavazza sia il marchio premium perfetto per consentire a Yum China di concretizzare le proprie ambizioni nel settore del caffè”.

Al momento sono presenti in Cina 22 punti vendita Lavazza e l’obiettivo della joint venture Lavazza-Yum China è di raddoppiarle entro la fine dell’anno. E non è finita qua: la joint venture commercializzerà e distribuirà nella Cina continentale i prodotti retail di Lavazza come il caffè in grani, caffè macinato e capsule.

“Il recente successo delle caffetterie Lavazza in Cina – osserva Joey Wat, Ceo di Yum China – è stato incoraggiante e ha consolidato la nostra convinzione che questa collaborazione abbia le carte in regola per cogliere le significative opportunità del settore del caffè in Cina, accelerando lo sviluppo del network di negozi. Guardiamo con entusiasmo a quanto il futuro ha in serbo per questo iconico brand italiano per il quale, facendo leva sull’eccellente supply chain, le capacità digitali e la profonda conoscenza dei consumatori cinesi di Yum China, saremo orgogliosi di portare l’autentica coffee experience italiana e i prodotti premium di Lavazza a un numero ancora maggiore di consumatori in Cina”.