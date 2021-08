Caffè: mille chilometri in bici per diffondere la cultura dello specialty

Francesco Sanapo di Ditta Artigianale percorrerà in bicicletta mezza Italia preparando specialty coffee a ogni tappa, per sensibilizzare sui cambiamenti climatici che rischiano di cambiare per sempre il mondo del caffè.

di Valentina Dirindin 9 Agosto 2021

Mille chilometri in bici, da Firenze fino in Puglia, preparando specialty coffee, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica dei cambiamenti climatici, che secondo gli studiosi rischiano di far estinguere gli alberi da caffè nel giro di trenta anni.

È la sfida lanciata da Francesco Sanapo, patron del marchio fiorentino Ditta Artigianale, che partirà il 4 agosto in sella alla sua bici e incontrerà in ogni tappa del suo viaggio un personaggio di rilievo del mondo delle istituzioni e delle imprese, a cui preparerà un caffè specialty.

La partenza è simbolicamente fissata 6 da piazza Sant’Ambrogio a Firenze, dove di recente Sanapo ha aperto il nuovo Ditta Artigianale Carducci & Hario Cafè e dove 6 da piazza Sant’Ambrogio a Firenze, dove di recente Sanapo ha aperto il nuovo Ditta Artigianale Carducci & Hario Cafè caffè addetti ai lavori e semplici appassionati.

L’operazione “Italian Coffee Tour” vuole valorizzare la materia prima e la qualità del caffè, raccontando la storia di piccoli produttori attraverso i caffè che Sanapo farà degustare nelle diverse piazze italiane, tra Umbria, Marche e Abruzzo. “È una sfida con me stesso, voglio raccontare lo specialty in piazze e luoghi in cui non è così presente, unendo le mie due più grandi passioni, la bici e il caffè”, dice Francesco Sanapo.