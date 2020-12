Caffè Musetti acquisisce Caffè Bonomi per 15 milioni

Caffè Musetti chiude l’operazione di acquisizione di Caffè Bonomi per 15 milioni di euro. La previsione di fatturato nel 2021 per le due aziende, insieme, è di oltre 41 milioni di euro.

Importanti numeri per quanto riguarda il portafoglio clienti: Musetti che già serve oltre 3.000 tra bar, ristoranti e alberghi raggiungerà quota 4 mila grazie all’acquisizione di Bonomi.

Entrambe storiche le due realtà: Musetti, torrefazione di Piacenza è nata 85 anni fa ed è presente in 60 Paesi nel mondo, un punto di riferimento per tostatura, miscelazione e commercializzazione, mentre la Bonomi è stata fondata nel 1886 nel milanese ed è specializzata nel canale Ho.Re.Ca. nazionale e internazionale.

Restando in tema caffè – ma inteso come locale -, è di qualche settimana fa l’allarme lanciato dalla Fipe per i Caffè storici d’Italia, costretti alla chiusura a causa della pandemia da Coronavirus: è a rischio il patrimonio storico italiano.