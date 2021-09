Caffè: nuovo spot d’autore con Brad Pitt per De Longhi

Uno spot con una quantità di Premi Oscar che non riusciamo quasi a elencarli: De Longhi sceglie come protagonista della sua nuova campagna promozionale Brad Pitt.

di Valentina Dirindin 3 Settembre 2021

De Longhi ha voluto fare le cose in grande, e ha deciso di creare uno spot d’autore per promuovere worldwide la sua macchina automatica per caffè Dinamica, ingaggiando come protagonista Brad Pitt.

Non solo: la nuova pubblicità per il mercato internazionale coinvolge un team da Premio Oscar, di cui ovviamente fa parte anche il bellissimo attore. A firmare la regia di “Perfetto, from Bean to cup” – questo il titolo dello spot – è infatti il regista di La la Land Damien Chazelle. Il film, a suo tempo, venne candidato a ben 14 premi Oscar, e ne vinse ben sei, tra cui appunto quello per la miglior regia, che tra l’altro consacrò Chazelle come il più giovane regista ad aver mai vinto la statuetta.

La pubblicità, in effetti, è super cinematografica e certamente poetica: si vede Brad Pitt andarsene in giro per la strade della California, con in sottofondo una musichetta dolce (ah, la colonna sonora è firmata da Justin Hurwitz, anche lui premio Oscar 2017 per La La Land). La destinazione? Un negozio di chicchi di caffè, dove l’attore compra un sacchetto che si porta a casa. Poi riparte con la sua moto, riparte la musichetta, finché Brad inserisce nella macchinetta i suoi chicchi di caffè appena comprati, e alla fine si gusta un caffè (o qualcosa di simile agli intrugli pieni di latte che piacciono tanto al pubblico americano): qualsiasi cosa sia, comunque, è “perfetto”.