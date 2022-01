Caffè: può ridurre il rischio di cancro all’endometrio, dicono più studi contemporanei

di Valentina Dirindin 22 Gennaio 2022

Il consumo di caffè può ridurre il rischio di cancro dell’endometrio: almeno secondo uno studio pubblicato su The Journal of Obstetrics and Gynecology Research. Yu Gao, che fa parte dei dipartimenti di ostetricia e ginecologia del Liangxiang Hospital del distretto di Beijing Fangshan e del Peking Union Medical College Hospital, entrambi a Pechino, ha esaminato insieme ai suoi colleghi 24 studi osservazionali che includevano 9.833 casi incidenti di cancro dell’endometrio e 699.234 pazienti.

In tutto, sono stati condotti 12 studi caso-controllo (4.022 casi; 19.839 soggetti) e 12 studi di coorte prospettici (5.811 casi; 679.395 soggetti) per indagare l’associazione tra consumo di caffè e rischio di cancro dell’endometrio.

Nei loro studi, i ricercatori hanno notato che l’assunzione di caffeina può influenzare direttamente i livelli di globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG), inibendo il rischio di cancro dell’endometrio. Non in tutti gli studi i risultati sono stati identici, il che ha indotto i ricercatori a concludere che l’esposizione agli estrogeni è un importante fattore di rischio per il cancro dell’endometrio e che l’effetto protettivo del caffè sarebbe più significativo in un ambiente a basso contenuto di estrogeni. In generale, i pazienti consumatori di caffè sembrano avere un 29% in meno di possibilità di sviluppare il cancro all’endometrio, secondo questo studio.