Caffè scontato al Gambrinus di Napoli in cambio di una sigaretta

Il caffè Gambrinus di Napoli offrirà un caffè scontato a tutti i clienti che lasceranno lì una sigaretta. L’iniziativa del celebre bar napoletano è un omaggio alla Giornata Mondiale senza Tabacco, che si celebra proprio domenica 31 maggio. Così il Gran Caffè Gambrinus ha pensato di lanciare un messaggio importante, con l’evento “una sigaretta per un caffè”.

Chi vorrà avere uno sconto del 50% sulla sua tazzina di caffè consumata al bancone del Gambrinus, nella giornata di oggi, potrà approfittare dell’occasione semplicemente abbandonando lì un sigaretta. L’idea è trasformare la grande moka utilizzata per l’iniziativa in un contenitore di sigarette mai accese, come a dire “una in meno” per ogni fumatore. A loro, infatti, è rivolta la promozione, e ancora una volta chi non fuma è svantaggiato rispetto a chi ha il vizio.

Scherziamo, naturalmente, e non possiamo che applaudire la trovata del Gambrinus.

Un modo simpatico – e del tutto simbolico, è certo – per evitare che, almeno in un giorno, quel caffè lì sia accompagnato dalla consueta sigaretta, o comunque sia fonte di una piccola riflessione su un gesto automatico quanto dannoso per la salute. L’importante è che poi, tutte le sigarette abbandonate lì dai fumatori, non vengano consumate dallo staff del bar a fine turno.