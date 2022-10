Caffè scontato per gay e donne: l’iniziativa di un bar di Modica fa discutere

di Luca Venturino 19 Ottobre 2022

Caffè espresso a ottanta centesimi, ma solo se siete uomini. Se invece, approcciandovi al bancone, dichiarerete di essere gay, lesbica, asessuale, pansessuale, intersessuale, transessuale o queer la tazzina costa solamente 75; e se ancora siete donne il prezzo scende ancora a 70. Si tratta della controversa iniziativa di un bar in quel di Modica, comune inscritto nel libero consorzio comunale di Ragusa in Sicilia, valida dal 13 al 31 di ottobre. La campagna, per quanto – stando alle dichiarazioni dello stesso titolare del locale – sia stata messa in piedi senza particolare malizia, presenta delle tendenze discriminatorie che hanno scatenato la rabbia dell’Arcigay locale.

“Tutto questo nel 2022 è semplicemente agghiacciante e inaccettabile” ha commentato a tal proposito il vicepresidente di Arcigay Ragusa, Emanuele Micilotta. “Mentre noi attivisti ci battiamo per far sì che alle prossime elezioni vengano tolte definitivamente ai seggi le file uomini e donne per tutelare la comunità intersessuale e transessuale, c’è ancora in giro chi discrimina visibilmente la comunità Lgbtqia+”. L’iniziativa, per di più, potrebbe spingere membri della comunità LGBTQ+ verso una situazione di disagio in cui dovrebbero esporsi al giudizio di sconosciuti per ottenere lo sconto.

Come già abbiamo accennato il titolare del bar, il signor Salvatore Puglisi, ha spiegato di non comprendere appieno l’ira dell’associazione, e a più riprese ha dichiarato di non essere omofobo e di aver promosso l’iniziativa semplicemente per “strappare un sorriso”.