Cagliari, controlli del Nas in un ristorante di sushi: sequestrati 7 kg di pesce

di Luca Venturino 12 Maggio 2022

Un ristorante di sushi di Cagliari è stato oggetto di una serie di controlli a sorpresa da parte degli agenti dei Carabinieri del Nas, che si sono premurati di ispezionare con particolare cura l’area di preparazione del prodotto e le zone adibite allo stoccaggio e alla conservazione in modo da verificare il pieno rispetto delle norme attualmente in vigore. Ispezioni che, di fatto, hanno avuto esito negativo: gli specialisti dell’Arma hanno infatti riscontrato una serie di irregolarità e hanno dunque deciso di procedere con il sequestro di circa 7 chilogrammi di presce.

Nello specifico, i sette chili di cui sopra erano del tutto sprovvisti delle informazioni (obbligatorie per legge) circa la tracciabilità degli alimenti. Il titolare del locale in questione, inoltre, è stato trovato colpevole di non aver rispettato la prevista scheda relativa all’abbattimento di temperatura, contemplata in relazione all’esigenza di scongiurare possibili contaminazioni da Anisakis. Il valore complessivo dei prodotti ittici sequestrati dai militari ammonta a circa 400 euro, mentre al titolare del ristorante cagliaritano è stata contestata la violazione amministrativa ed è stato poi segnalato alle autorità sanitarie competenti.