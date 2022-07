Cagliari, poliziotto si mette in malattia per rapinare un supermercato: viene arrestato dai colleghi

di Luca Venturino 7 Luglio 2022

Pistola in mano, viso solo parzialmente coperto, distintivo ben nascosto: qualche giorno fa in quel di Capoterra, ad appena una manciata di chilometri da Cagliari, un poliziotto del reparto Mobile locale ha escogitato una rapina con l’intenzione di far ingrassare un poco il proprio fondo di pensione – ricavandone, tuttavia, solo un arresto da parte dei suoi colleghi. Ma andiamo con ordine: il nostro Arsenio Lupin era a casa già da qualche giorno per malattia, e aveva infatti deciso di colpire un supermercato locale per intascarsi l’incasso giornaliero.

Così, armato con una pistola (probabilmente quella d’ordinanza), si è presentato al cassiere e, puntandogli contro l’arma, gli avrebbe intimato di consegnargli il contenuto della cassa. Peccato che, a causa di un recente prelievo effettuato quella stessa mattinata, nel registratore ci fossero appena un centinaio di euro. “Meglio di niente” deve aver pensato il nostro eroe, intento a far perdere le proprie tracce: qualcuno, però – probabilmente lo stesso cassiere – è riuscito a riconoscerlo.

Da qui la giornata del nostro rapinatore – già piuttosto deludente – ha preso una piega addirittura peggiore: i dipendenti del supermercato hanno descritto il suo aspetto ai Carabinieri di Capoterra, intanto sopraggiunti, e questi, una volta verificate le informazioni in loro possesso, hanno immediatamente rivolto le loro intenzioni al loro collega, rintracciandolo e arrestandolo.