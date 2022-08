Calabria, il Finocchio di Isola Capo Rizzuto diventa Igp

di Luca Venturino 23 Agosto 2022

Il Finocchio di Isola Capo Rizzuto, coltivato in Calabria e più precisamente nelle province di Catanzaro e Crotone, è diventato un prodotto Igp dopo il semaforo verde da parte della Commissione europea. Le stesse autorità europee, in una nota emesse nelle ultime ore, hanno voluto sottolineare come le condizioni climatiche particolarmente miti di questa regione durante i periodi primaverili e perfino invernali siano l’ideale per favorire una crescita vegetale “relativamente limitata e un basso contenuto di sostanza secca”.

Il prodotto è stato poi descritto, all’interno della nota medesima, come “un finocchio croccante e succulento”. La Commissione europea, infine, ne ha ricordato brevemente le particolari caratteristiche gustative e organolettiche che, di fatto, rendono questa particolare produzione calabrese un tassello unico del ricco panorama gastronomico nostrano. Com’è ovvio che sia, in quanto ufficialmente riconosciuto come nuova indicazione geografica protetta, il Finocchio di Isola Capo Rizzuto verrà aggiunto a tutti gli effetti all’elenco degli oltre 1500 prodotti (1589, a essere precisi) agricoli già protetti.