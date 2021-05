California: bar fa pagare il caffè 5 dollari in più ai clienti con la mascherina

5 dollari in più il caffè se ti presenti al bar indossando la mascherina, oppure se vieni sorpreso a “vantarti” di esserti vaccinato. Succede in California, dove il proprietario del bar Fiddlehead’s Cafe a Mendocino, in California, ha adottato una politica decisamente “singolare”.

C’è però un risvolto positivo in tutto questo: i 5 dollari saranno donati in beneficenza al Project Sanctuary, un’organizzazione locale che sostiene le vittime di abusi domestici.

La “crociata” di Chris Castleman, il proprietario del bar, contro l’uso della mascherina non è nuova: già lo scorso anno il barista chiuse temporaneamente il suo locale quando i funzionari sanitari della contea ordinarono che i dipendenti e clienti indossassero la mascherina. Lo stesso Castleman fece uno sconto del 50% ai clienti che gettavano le loro mascherine nella spazzatura.

“Non credo nell’uso delle mascherina – ha spiegato il barista a NBC News – È ora che i sostenitori di queste inefficaci misure governative inizino a pagare per i danni collaterali che hanno causato collettivamente”.

