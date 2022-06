California: per il tribunale le api possono essere considerate pesci

Sapevate che in California le api e i bombi sono considerate pesci? Siete confusi? Non preoccupatevi, lo siamo anche noi.

di Luca Venturino 7 Giugno 2022

Sono api ma, in determinate circostanze, sono pesci. No, non stiamo per introdurvi un remake psicoattivo di Alice nel Paese delle Meraviglie: semplicemente si tratta di quanto stabilito da un tribunale della California, che di fatto ha pubblicato una sentenza in data 31 maggio per annullare un precedente emendamento secondo cui i bombi non potevano essere considerati “pesci” ai sensi del California Endangered Species Act. Ancora confusi? Andiamo con calma.

Il California Endangered Species Act (CESA) fu progettato per proteggere e tutelare “specie o sottospecie autoctone di uccelli, mammiferi, pesci, anfibi, rettili o piante”, con gli invertebrati che sono i grandi assenti dell’elenco. I funzionari hanno tuttavia fatto notare che lo stesso atto definisce un “pesce” come un “pesce selvatico, mollusco, crostaceo, invertebrato, anfibio o parte, spawn, o l’ovulo di uno qualsiasi di questi animali”, portando alla luce – per la felicità di insetti, molluschi e affini – una scappatoia legale particolarmente “fortunata”. A tal proposito, nel 2018, diversi gruppi di attivisti hanno presentato alcune petizioni per inserire nel CESA quattro specie di calabrone in via di estinzione; ma nel 2020 la Corte superiore della contea di Sacramento ha ritenuto che gli invertebrati elencati nella definizione di cui sopra si riferissero esclusivamente ad animali marini (escludendo di fatto gli insetti come i bombi e le api).

La sentenza più recente annulla tuttavia la decisione della Corte superiore e determina che la definizione di “pesce” – per quanto assurdo – include i bombi e altri insetti. “Celebriamo la decisione odierna che gli insetti e altri invertebrati possono beneficiare della protezione ai sensi del CESA” ha commentato a tal proposito Sarina Jepsen, direttrice della Xerces Society for Invertebrate Conservation, una delle numerose organizzazioni non profit che hanno presentato una petizione alla California per proteggere le api. “La decisione della Corte consente alla California di proteggere alcuni dei suoi impollinatori più a rischio, un passo che contribuirà alla resilienza degli ecosistemi e delle fattorie native dello stato”.