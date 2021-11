California, una coppia paga 4000 dollari per sposarsi nel Taco Bell migliore al mondo

Una giovane coppia ha deciso di sposarsi nel locale più bello di Taco Bell, situato sulla spiaggia di Pacifica, in California.

di Luca Venturino 16 Novembre 2021

Si chiamano Analicia Garcia e Kyle Howser, sono stati fidanzati fin dai tempi del liceo e hanno pagato 4000 dollari per sposarsi nel più bel locale di Taco Bell al mondo, situato sulla spiaggia di Pacifica, in California.

A dire il vero, tutto è cominciato per gioco. Mentre infatti pianificavano i dettagli del matrimonio, Howser ha scherzato proponendo che si sposassero proprio lì, nel più bel ristorante del colosso del fast food. E la sposa non ha perso tempo: ha immediatamente alzato la cornetta e contattato il manager del punto vendita e, come si suol dire, il resto è storia. Dopotutto, che c’è di male? Il locale era a soli venti minuti di macchina dal municipio di San Francisco, dove si è svolta la cerimonia!

Garcia in seguito ha rivelato che gli invitati hanno mostrato un lieve sbigottimento nello scoprire che il ricevimento del matrimonio si sarebbe svolto da Taco Bell, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Lo staff del locale ha fatto trovare la sala arredata e pronta, e addirittura impreziosita da alcune decorazioni a sorpresa come una torta a cuore formata dalle bustine di ketchup. Il menu chiaramente proponeva tutte le specialità della casa, e gli ospiti erano liberi di ordinare altri piatti: tutto era già incluso nel prezzo iniziale.