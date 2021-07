California: un’ondata di caldo minaccia di estinzione i salmoni

Un’ondata di caldo anomalo in California potrebbe mettere a rischio di estinzione il salmone Chinook.

Il clima torrido sta infatti facendo aumentare la temperatura dell’acqua nel fiume Sacramento, dove nuotano i salmoni dopo la schiusa, nella loro nuotata verso Ovest, in direzione dell’Oceano Pacifico.

A dare l’allarme sono stati i funzionari del California Department of Fish and Wildlife, che temono che questo caldo torrido possa causare la morte di quasi tutti i giovani pesci nel fiume in questa stagione. Il salmone appena schiuso, infatti, in genere non può sopravvivere quando in acque dalle temperature troppo elevate.

La perdita di un intero anno di giovani salmoni potrebbe avere impatti permanenti e critici sul futuro della specie. Poiché il salmone ha una vita media di tre anni, la perdita del giovane salmone di quest’anno aumenta notevolmente il rischio di estinzione per la specie. Inoltre, nel fiume Sacramento così come in grande parte di tutta la Calidfornia, i fiumi sono sotto il livello più estremo di siccità. Si tratta solo di una delle conseguenze di un’estate che in alcune zone degli Stati Uniti si sta rivelando davvero calda, a riprova dei cambiamenti climatici in atto.

“È una serie estrema di eventi climatici a cascata che ci spingono in una situazione di crisi”, ha affermato Jordan Traverso, vicedirettore del California Department of Fish and Wildlife. Il Dipartimento ha già adottato alcune misure per cercare di contrastare l’impatto dell’aumento della temperatura dell’acqua.

Milioni di salmoni Chinook allevati sono stati trasportati su camion nella baia di San Pablo, nella baia di San Francisco e nei recinti balneari nel tentativo di assicurare il più alto livello di sopravvivenza ai giovani salmoni. Non è solo una questione ambientale: il salmone Chinook fornisce 1,4 miliardi di dollari di valore economico allo stato della California e sostiene 23.000 posti di lavoro in tutto lo Stato.

