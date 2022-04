Caltanissetta, aperto il primo fast food dove tutto costa un euro

di Luca Venturino 15 Aprile 2022

A Caltanissetta è nato il progetto Open Food, un’iniziativa che si pone come obiettivo di aiutare i cittadini che versano in condizioni di disagio economico, e che di fatto trova il suo risultato pratico nell’apertura di un fast food “inclusivo” in via Michele Amari: qui, infatti, i clienti potranno acquistare tutti i giorni dalle 12 alle 14, tranne il lunedì ed esclusivamente con servizio d’asporto, ogni porzione di cibo al prezzo di un euro.

Si potrà scegliere tra 150 pasti tra primi, secondi e contorni; ed è anche possibile donare un ulteriore contributo al progetto sia direttamente sul posto che attraverso un codice QR reperibile sulla cartolina del dono distribuita nel locale. Locale che, di fatto, nasce grazie a un bando erogato dalla Regione Sicilia e che punta a essere un luogo sicuro e accogliente per i più bisognosi, che possono così contare sulla libertà di poter mangiare senza sentire sulle proprie spalle il peso del disagio economico. “Caltanissetta sposa l’idea di dare dignità alla povertà” ha commentato a tal proposito il primo cittadino del comune siciliano, Roberto Gambino. “Assistiamo a episodi dove le persone che usufruiscono del cosiddetto pacco, si ritrovano poi a dover buttare qualcosa di cui non hanno bisogno. Con Open Food, invece, hanno la possibilità di scegliere”.