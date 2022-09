Caltanissetta, minorenni in fila per acquistare degli alcolici: denunciato il titolare di un bar

di Luca Venturino 26 Settembre 2022

Una lunga fila di ragazzini, a cui una semplice occhiata avrebbe fatto sorgere dubbi sul fatto che avessero effettivamente compiuto diciott’anni, che si allungava dall’entrata di un bar di San Cataldo, comune di 20 mila abitanti del libero consorzio comunale di Caltanissetta: non occorre certo essere Sherlock Holmes per capire che c’è qualcosa che non quadra. Questa, infatti, è la scena in cui gli agenti delle forze dell’ordine sono incappati durante una serie di controlli di routine per le strade del paese: i poliziotti, infatti, stavano rastrellando le attività commerciali nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’assunzione di alcolici da parte dei minorenni, e hanno finito per notare un corposo assembramento di giovanissimi alle porte di un locale.

Come accennato, i tratti somatici dei ragazzi ne tradivano palesemente la giovane età; o comunque facevano insorgere dei forti dubbi: gli agenti delle forze dell’ordine non hanno dunque esitato nell’entrare nel bar in questione, dove hanno immediatamente notato che la fila di giovani portava a un bancone nel quale si somministravano bevande alcoliche. Una breve ispezione, infine, ha provato che la persona preposta alla vendita e somministrazione non stava assolutamente controllando l’età dei giovani clienti – una negligenza che è valsa al titolare del locale una denuncia per il reato di somministrazione di alcolici a minori.