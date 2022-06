Cambogia, pescata una razza da 300 kg: è il pesce d’acqua dolce più grande del mondo

di Luca Venturino 20 Giugno 2022

Gli abitanti dei villaggi che lambiscono le acque del fiume Mekong, in Cambogia, hanno pescato una razza che pesava ben 300 chilogrammi: stando ai ricercatori si tratta del pesce d’acqua dolce più grande mai registrato – tanto che, per portarlo a riva, sono stati necessari una dozzina di uomini. Il gigante in questione (o meglio, la gigantessa: si trattava di una femminuccia!) era lunga quattro metri, ed è stata successivamente rilasciata nel fiume dopo essere stata “etichettata” elettronicamente per consentire agli scienziati di monitorare i suoi movimenti e il suo comportamento.

Importante notare, in questo contesto, che il fiume Mekong è conosciuto per avere la terza popolazione ittica più diversificata al mondo nonostante la pesca eccessiva, l’inquinamento, l’intrusione di acqua salata e l’esaurimento dei sedimenti abbiano causato il crollo di molte specie. La razza in questione – battezzata Christened Boramy, che significa luna piena in Khmer – ha di fatto strappato il record dalle pinne di un pesce gatto gigante da 293 chilogrammi pescato nelle regioni settentrionali della Thailandia nell’ormai lontano 2005, e ha fatto il giro del mondo. “È senza dubbio il pesce più grande del mondo” ha commentato a tal proposito Zeb Hogan, biologo ed ex conduttore del programma televisivo Monster Fish. “Ma è anche una notizia entusiasmante perché significa che questo tratto del Mekong è ancora in salute…. È un segno di speranza che questi enormi pesci vivano ancora in queste acque”.