Cameriera ricompensata da una sposa per aver sporcato l’abito della suocera

100 dollari: a tano ammonta la mancia data da una sposa alla cameriera per aver accidentalmente macchiato il vestito bianco della suocera.

D’altronde si sa: non ci si veste di bianco ai matrimoni, per non adombrare la regina della festa. Men che meno se la regina della festa è la tua futura nuora. Altrimenti, è bene saperlo, si può incontrare una diabolica vendetta, seppur casuale. Come quella raccontata da una cameriera inglese su TikTok in un video ormai diventato popolarissimo.

Nel video, la cameriera rivela che a un matrimonio a cui stava lavorando, la sposa l’ha avvicinata e le ha dato 55 sterline (l’equivalente di poco meno di cento dollari) per aver versato il sugo sull’abito della sua neo suocera. In quel modo, in effetti, la sposa era tornata a essere l’unica ad avere indosso un vestito bianco, e dunque la maldestra cameriera andava in qualche modo premiata.

Il video su TikTok ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni, che mostrano solidarietà alla cameriera per il pasticcio combinato a causa di una malattia chiamata disprassia che l’ha portata a essere più maldestra del solito e a essere impossibilitata a fare la cameriera dopo incidenti come questo.

Al matrimonio in questione, racconta la cameriera, aveva versato un’intera “barca” di salsa di pomodoro sul vestito della signora, e piangeva disperata convinta di aver rovinato il matrimonio e il suo lavoro. Ma poi è stata inaspettatamente avvicinata dalla sposa che le ha detto: “mia suocera non avrebbe dovuto vestirsi di bianco al mio matrimonio”, e le ha dato una mancia di 55 sterline per “ringraziarla” dell’accaduto.

