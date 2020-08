Cameron Diaz promuove la sua linea di vini lanciando la “wine challenge”

Cameron Diaz si è dedicata alla produzione di vino e ha deciso di promuovere i suoi prodotti lanciando sui social la “wine challenge”. Dopo aver annunciato – appena una settimana fa – il suo addio al cinema per dedicarsi alla famiglia, l’attrice americana ha trovato più tempo anche per dedicarsi alla sua linea di Vini Bio, Avaline.

“Hollywood ti possiede, ora sono libera”, ha detto Cameron Diaz parlando della volontà di abbandonare le scene. Libera anche di dedicarsi ai social e, tramite la sua popolarità online, alla promozione dei suoi prodotti, un bianco spagnolo e un rosé francese, entrambi venduti al prezzo di 24 dollari. Per lanciarli in tutto il mondo, l’attrice ha approfittato del suo debutto su Tik Tok, il social del momento, e ha proposto una “wine challenge”, affrontandola in prima persona con la sua socia d’affari Katherine Power.

In che cosa consiste la sfida, raccolta immediatamente da altri vip e dagli utenti dei social? Si tratta di riuscire a bere un calice di vino restando seduti per terra e senza usare le mani. La sfida si fa in due, seduti l’uno davanti all’altro: uno dei due tiene lo stelo del bicchiere in bocca, e porge il contenuto all’altro. Non avete capito, vero? Andate a dare un’occhiata su Tik Tok, che è meglio.