Campania, il presidente De Luca vuole mantenere le mascherine nei ristoranti

Con l'arrivo dell'estate l'obbligo delle mascherine dovrebbe decadere definitivamente, ma sembra che il governatore della Campania voglia mantenerlo almeno per chi lavora nella ristorazione, con un possibile decreto ad hoc in arrivo.

di Marco Locatelli 20 Aprile 2022

Anche in estate, al chiuso, si dovranno indossare le mascherine all’interno di bar e ristoranti in Campania. O, almeno, dovrà farlo chi ci lavora. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna a far parlare di sé in merito ad una sua scelta sulla gestione della pandemia che va in netta controtendenza rispetto a quanto indicano le direttive nazionali.

“Credo che tutti quelli che lavorano nelle strutture al chiuso, a cominciare dai ristoranti, debbano mantenere la mascherina – spiega De Luca -. Chi serve ai tavoli o lavora in cucina, almeno quelli devono indossare la mascherina. Stiamo verificando se fare qualche ordinanza regionale più restrittiva, ma al di là delle ordinanze la mascherina serve a tutelare la nostra vita e la vita dei nostri familiari”.

Una scelta che servirà ad evitare che il virus possa rialzare la testa, come accaduto in Cina, dove “hanno messo in quarantena 25 milioni di cittadini di Shangai, a Philadelphia hanno ripreso misure restrittive perché hanno registrato una diffusione di varianti estremamente pericolose. Nessuna drammatizzazione – ha concluso – ma teniamo i piedi per terra altrimenti ci divertiamo per due mesi e a ottobre dobbiamo richiudere tutto e io vorrei evitare questo andirivieni. Un po’ di prudenza, niente di eccezionale”.