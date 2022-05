Campania, obbligo mascherine per i dipendenti di ristoranti, bar e supermercati: pronta l’ordinanza di De Luca

di Marco Locatelli 5 Maggio 2022

Come accaduto già diverse volte in questi due anni di pandemia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca continua sulla sua strada, firmando ordinanze che vanno in contrasto con quando deciso dal governo centrale. E così le mascherine, per alcuni lavoratori, torneranno obbligatorie. Almeno fino al 15 giugno.

Nello specifico, tramite un provvedimento in corso di pubblicazione, il governatore campano imporrà ai lavoratori degli esercizi commerciali e di attività produttive – compresi alberghi, ristoranti, bar e supermercati – di usare le mascherine nei casi di condivisione degli ambienti di lavoro come luoghi di riunione, mense e cucine.

Ad annunciare il provvedimento lo stesso De Luca a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli. In Campania, secondo l’ordinanza “rimane obbligatorio l’uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, per i camerieri, nei negozi e nei supermercati”.

“Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute – ha spiegato De Luca – sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali. Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Dobbiamo stringere i denti, essere prudenti in attesa di una sorta di vaccino tipo quello antinfluenzale”.

E si è rivolto ai giovani: “Mettete la mascherina, anche quando passeggiate sul lungomare; ovviamente se state da soli con una ragazza togliete la mascherina, ma nei luoghi di assembramento manteniamo la mascherina. Un piccolo sacrificio per un grande risultato