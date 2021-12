Campania, vietato vendere alcolici li 24 dicembre e niente feste in piazza a Capodanno

di Luca Venturino 14 Dicembre 2021

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’introduzione di due nuove ordinanze volte a restringere la movida in occasione della Vigilia di Natale e Capodanno: più particolarmente, sarà vietato vendere alcolici e fare assembramenti il 24 dicembre e svolgere feste in piazza il 31.

Le ordinanze chiaramente mirano a contenere la curva dei contagi da Covid-19 e a evitare l’assembramento di decine di migliaia di persone che, verosimilmente, saranno senza mascherina, in modo da “stare tranquilli nei mesi successivi, perché rischiamo, per la follia di una settimana, di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno”. De Luca ha spiegato che firmerà le ordinanze tra oggi e domani, e si è detto d’accordo con la proroga dello stato di emergenza Covid da parte del governo. “C’è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi”, ha dichiarato ai giornalisti. “Per il punto a cui siamo arrivati è necessario prorogare lo stato di emergenza”.