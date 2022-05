Campari acquista Picon per 119 milioni e mira a espandersi in Francia

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Campari pianifica la propria espansione e acquista da Diageo il marchio Picon, attivo nel settore degli aperitivi bitter, alla cifra di circa 119 milioni di euro. L’affare è da inquadrare, come accennato, in un più ampio piano di espansione che dovrebbe portare al rafforzamento della posizione dell’azienda italiana in Francia, che di fatto rappresenta il quarto mercato più grande per il Gruppo.

Piano di espansione che aveva già messo le proprie radici attraverso altre recenti operazioni, quali l’acquisizione dei rum francesi Trois Rivières e La Mauny nel 2019, così come di Champagne Lallier nel 2020. Considerando i dati registrati a fine giugno, le vendite nette del marchio Picon mostrano un valore complessivo di 21,5 milioni di euro, con un margine di contribuzione di 12,9 milioni.

L’annuncio arriva tramite una nota emessa dallo stesso Gruppo Campari, nella quale viene anche spiegato che l’affare in questione è stato finanziato con la cassa disponibile. “Con l’acquisizione del marchio Picon, Campari Group intende ampliare ulteriormente il proprio portafoglio nella categoria chiave degli aperitivi bitter nei mercati internazionali e aggiungere ulteriore massa critica in Francia e Benelux”, si legge nella nota di cui sopra.