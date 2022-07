Campari promuove il consumo responsabile lanciando un corso per bartender

di Luca Venturino 22 Luglio 2022

Il consumo responsabile di alcolici passa anche attraverso gli stessi bartender: su questo concetto si basa l’iniziativa Bartender Hero, nata dalla collaborazione tra Campari e Iba, l’International bartender association, la principale associazione di bartender a livello internazionale. Si tratta di un percorso didattico inteso per bartender e mixologist affinché questi sviluppino gli strumenti e le sensibilità efficaci per guidare i propri clienti verso un consumo responsabile.

Bartender Hero nasce di fatto come corso online del tutto gratuito rivolto, per l’appunto, a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di formazione sul servizio al banco declinato secondo i principi di responsabilità e qualità. Impossibile, infatti, ignorare il ruolo cruciale del bartender nell’educare il consumatore: un professionista deve infatti insegnare a privilegiare la qualità di un cocktail a regola d’arte rispetto alla mera mole di alcolici consumati.

“Siamo orgogliosi di lanciare a livello internazionale un progetto nato a livello locale, facendo leva sulla cooperazione con una partner globale e punto di riferimento per l’intero settore” ha dichiarato Aldo Davoli, Global public affairs & sustainability senior director di Campari Group, facendo per l’appunto riferimento all’iniziativa. “Grazie a questa partnership con Iba possiamo esportare e rafforzare ulteriormente in tutto il mondo il nostro impegno per un servizio responsabile e di qualità, facendo la nostra parte nel contrastare i modelli di consumo irresponsabile”.